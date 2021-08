Sia Draymond Green che Kevin Durant hanno convenuto che il capo allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, e il direttore generale della squadra, Bob Myers, sono da biasimare per come hanno mal gestito il famigerato battibecco in campo NBA di Dray e KD di alcuni anni fa. Si diffuse anche la notizia che all’indomani del polverone, gli Warriors costrinsero Green a scusarsi con Durant. Draymond ha ora parlato di questa voce e, a quanto pare, è tutto vero.

Non solo la squadra ha chiesto le scuse di Green, ma lo ha anche schiaffeggiato con una sospensione di una partita per aver istigato la lotta. Dray ha recentemente rivelato come ha reagito quando ha appreso per la prima volta ciò e, come potete immaginare, il due volte vincitore del Difensore dell’anno non l’ha presa molto bene:

“Ho riso loro letteralmente in faccia”, ha detto Green in un’intervista esclusiva a Bleacher Report.

Ci vuole poco per capire che Draymond Green poi non si è mai scusato con Kevin Durant per quel battibecco in NBA con la maglia degli Warriors. Sembra anche che la dirigenza degli Warriors abbia deciso di non lasciare che i due se la cavassero da soli, il che, col senno di poi, era probabilmente la cosa giusta da fare. Come ha detto anche Green nell’intervista, sapeva che l’unico modo per risolvere questo problema era che lui e KD se la risolvessero da soli. Questo chiaramente non è successo e il resto, come si suol dire, è storia.

Leggi anche: Michael Jordan guadagna grazie a Lionel Messi al PSG: ecco come