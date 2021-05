Dopo essere stato il Rising Star di Eurolega nel 2019 ed essere stato chiamato con la 18° scelta assoluta al Draft dello stesso anno, Goga Bitadze sta faticando a trovare spazio agli Indiana Pacers. Complici le tante assenze dell’ultimo mese, il lungo georgiano sta riuscendo a giocare 16′ di media, ma è rientrato solo ieri notte dopo 2 settimane di assenza a causa di un infortunio alla caviglia. Non è da escludere che ora i suoi minuti potrebbero subire un’altra battuta d’arresto, non per lo scarso rendimento (che comunque non è stato eccelso) ma per quanto avvenuto durante un timeout con l’assistente Greg Foster.

Goga Bitadze e Foster sono venuti allo scontro verbale, con l’assistente che è stato trattenuto da Myles Turner per evitare che la situazione degenerasse. Nel terzo quarto, il georgiano ha commesso un errore difensivo, mancando l’aiuto a Sabonis sulla penetrazione di Harkless. A quel punto ha ricevuto il rimprovero di Foster, segnando però una tripla sul possesso decisivo. Tornando in difesa, Bitadze si è rivolto all’assistente in modo irrispettoso, urlandogli: “Sit the fuck down”.

Da qui lo scontro durante il timeout, con i giocatori dei Pacers a dividere i due e a trattenere l’agitatissimo Foster.

Breakdown of the Bitadze-coach Foster incident late 3Q. It’s his first game back in 16 days from an ankle sprain.

– Bitadze late to slide over after Harkless blows past Domas

– Hits a 3 at the other end, says “sit the fuck down” to Foster

– Foster then held back during timeout. pic.twitter.com/aTa7zGwXWx

