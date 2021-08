Secondo quanto riferito, i Miami Heat hanno mandato Goran Dragic ai Toronto Raptors come parte dell’accordo di sign and trade per la guardia veterana Kyle Lowry. Tuttavia, sembra che Dragic non abbia intenzione di rimanere con la franchigia NBA con sede in Canada.

Secondo Michael Grange di Sportsnet, la prima scelta di Goran Dragic dopo che l’accordo con Lowry è stato finalizzato e completato è di essere reindirizzato ai Dallas Mavericks dove può unirsi al suo connazionale, la superstar dell’NBA Luka Doncic.

Goran Dragic’s first choice would to be re-routed to Dallas, I’m told.

Tim Reynolds di The Associated Press ha confermato il rumors e ha osservato che il 35enne sarebbe “ovviamente” interessato ad unirsi ai Mavs. Per non parlare del fatto che Dallas ha recentemente assunto l’ex allenatore della Slovenia, Igor Kokoskov, nel suo staff tecnico NBA, facendo felice proprio Doncic e magari anche Dragic.

If the Raptors buy out Goran Dragic, he would "obviously" have interest in joining Luka Doncic and Igor Koskosov in Dallas, source tells AP.

Contenders will line up for him if a buyout occurs. The Lakers have had interest in him forever.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) August 2, 2021