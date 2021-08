I Miami Heat sono stati i grandi protagonisti dell’inizio della free agency 2021. Pat Riley si e subito assicurato il free agent più ambito, Kyle Lowry, che lascia Toronto dopo tanti anni e il titolo del 2019. Lowry arriverà a Miami con una sign&trade i cui dettagli non sono ancora noti (si parla di Goran Dragic e Precious Achinwa). In ogni caso l’esperta point guard, 34 anni, firmerà un triennale da 90 milioni di dollari complessivi.

Kyle Lowry has agreed to a three-year deal for approximately $90M with the Miami Heat, sources tell ESPN. https://t.co/UqxbWFY6ER

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021