L’arrivo di Andre Drummond rappresenta un’operazione importantissima per i Los Angeles Lakers che si sono accaparrati uno dei lunghi migliori dell’intera NBA.

Al netto degli infortuni di LeBron James e Anthony Davis, i gialloviola dispongono di un roster eccezionale. Una rosa dove, però, ci sarebbe ancora posto per un altro giocatore. I Lakers, infatti, pagheranno 794mila dollari a Drummond per questo finale di stagione e hanno ancora a disposizione circa 555mila dollari, ritrovandosi a poco meno di un milione di distanza dal tetto massimo.

The contract for Andre Drummond in Los Angeles is the amount- $794,536- that he gave back in his buyout with the Cleveland Cavaliers.

The Lakers will have a $554,988 cap hit.

The Lakers are $954,349 below the hard cap and have enough room to sign a 15th player.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) March 28, 2021