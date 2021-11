I Philadelphia 76ers avevano già deciso di concedere a Joel Embiid una partita di riposo, questa notte contro i Knicks. Finora il centro aveva disputato tutte le gare, nonostante non sia al top della condizione fisica. Poco fa però i Sixers hanno annunciato che Embiid è stato inserito nei protocolli anti-Covid della NBA e, secondo Shams Charania, potrebbe saltare numerose partite. Solitamente questa dicitura indica che un giocatore è stato vittima di contagio.

Ieri la NBA aveva annunciato che tutti i giocatori col vaccino Johnson&Johnson avrebbero dovuto sostenere una seconda dose, per essere considerati esenti dai protocolli. Staff e giocatori dei Sixers questa settimana avrebbero dovuto farla, ma nel frattempo hanno anche effettuato dei tamponi visti i precedenti casi di positività. Embiid è infatti il quarto giocatore di Philadelphia in questa situazione dopo Tobias Harris, Matisse Thybulle e Isaiah Joe.

I Sixers hanno iniziato la stagione 8-2, primi ad Est, nonostante le assenze alle quali va aggiunta ovviamente quella di Ben Simmons.

