I Brooklyn Nets sono stati molto vicini ad andare sul 3-0 nella serie contro i Milwaukee Bucks, ma alla fine hanno ceduto il passo e dovranno evitare il pareggio in Gara-4. Nel match di domani, che inizierà alle 21 italiane, i Nets dovranno fare ancora a meno di James Harden, che si è infortunato alla coscia all’inizio di Gara-1. Il Barba rimane out, anche se Steve Nash ha dichiarato che sta facendo progressi: Brookyln spera di recuperarlo in questa serie.

Miglioramenti anche per Jeff Green, assente dal primo turno contro Boston: il veterano è stato classificato come “questionable” ed è quindi possibile che giochi Gara-3.

James Harden remains out for Game 4 between the Nets and Bucks (Sunday on ABC), Steve Nash says. Harden is “progressing” Nash says.

Jeff Green has been upgraded to questionable for Game 4, Nash says.

— Malika Andrews (@malika_andrews) June 12, 2021