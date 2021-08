I Chicago Bulls sono stati tra i protagonisti dell’apertura della free agency. La franchigia di Windy City si è assicurata Lonzo Ball, sull’arrivo del quale c’erano pochi dubbi, con un super contratto. I Bulls lo pagheranno 85 milioni di dollari complessivi nei prossimi 4 anni. Ball arriverà via sign&trade da New Orleans, con i Pelicans che ricevono in cambio Tomas Satoransky, Garrett Temple e una scelta del secondo turno al Draft.

The Chicago Bulls are sending Tomas Satoransky, Garrett Temple and a second-round pick to New Orleans for Lonzo Ball, who's signing a four-year, $85M contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

Il secondo colpo dei Bulls è stato invece Alex Caruso, che arriva con un quadriennale da 37 milioni di dollari dopo gli anni positivi ai Lakers.

Free agent guard Alex Caruso has agreed to a four-year, $37M deal with the Chicago Bulls, his agent Greg Lawrence of @Wasserman tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021