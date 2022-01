Questa notte i Los Angeles Clippers hanno vinto di misura contro gli Washington Wizards, 115-116, compiendo una delle rimonte ampie della storia NBA. La squadra di coach Tyronn Lue era sotto di 35 ad un certo punto del secondo quarto, ma è saputa rientrare e vincere la partita sulla sirena con un gioco da 4 punti di Luke Kennard (alla fine 28 punti uscendo dalla panchina).

I 35 punti recuperati rappresentano la seconda più grande rimonta della storia NBA (da quando si tiene conto del play-by-play), dietro solo al -36 che gli Utah Jazz rimontarono nel 1996 in una gara contro i Nuggets.

The Clippers overcame a 35-point deficit Tuesday night against the Wizards. That is tied for the 2nd-largest in the play-by-play era (since 1996-97).

The Jazz overcame a 36-point deficit against the Nuggets in 1996. pic.twitter.com/0n2na9lopo

