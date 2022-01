Varese-Brindisi, per Alessandro Gentile si sta chiudendo uno scambio

Alessandro Gentile, se non ci saranno intoppi, sarà presto un giocatore dell’Happy Casa Brindisi. L’ala azzurra ha completamente rotto con l’Openjobmetis Varese e col nuovo coach Johan Roijakkers, che lo ha cacciato dall’allenamento un paio di giorni fa. Da allora Varese ha intavolato una trattativa con Brindisi per ottenere però qualcosa in cambio e quel qualcosa, come riportato dalla Prealpina, è Riccardo Visconti.

Classe 1998, Visconti gioca a Brindisi dall’anno scorso e in questa stagione sta mantenendo 5.9 punti di media. Numeri inferiori a quelli di Gentile, miglior marcatore di Varese con 14.9 punti a partita, ma comunque un giocatore italiano di buon livello da inserire nelle rotazioni.

Varese attualmente è ultima in classifica in LBA con 4 vittorie su 14 partite ed ha cambiato buona parte del roster nelle ultime settimane.