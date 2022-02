A meno di una settimana dalla trade deadline, fissata per il 10 febbraio, il mercato NBA si è finalmente mosso con una trade di media importanza tra Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers. Questi ultimi, che sono in una brutta situazione di classifica e sono anche privi di Damian Lillard, potrebbero fare anche altre mosse per avviarsi verso una rivoluzione del roster.

Nell’ambito di questa trade, i Clippers hanno ottenuto Norman Powell e Robert Covington, cedendo in cambio Eric Bledsoe, Justise Winslow e Keon Johnson, oltre ad una seconda scelta al Draft 2025 originariamente di Detroit. Così facendo non solo LA si libera di Bledsoe, arrivato nella offseason e finora deludente, ma aggiungono due ottimi elementi.

I Clippers non si trovano in una situazione semplice: stando alle ultime parole di Tyronn Lue, Kawhi Leonard potrebbe non tornare in questa stagione e anche le condizioni di Paul George, fuori da un mese, sono in dubbio per i prossimi mesi. Nonostante siano privi delle proprie due superstar, però, i Clippers sono in zona Playoff, ottavi ad Ovest con un record di 27-27.

The Clippers are trading Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson and future second-round pick to the Trail Blazers for Norman Powell and Robert Covington, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 4, 2022