Nikola Jokic sta tirando la carretta da mesi, con discreti risultati visto che l’MVP in carica è riuscito a portare i Denver Nuggets all’attuale sesto posto ad Ovest, che significherebbe Playoff diretti. Ben presto però il serbo potrebbe avere un aiuto non indifferente: da settimane si parla del possibile ritorno di Jamal Murray in questa stagione. Ora pare si sia arrivati ad un punto di svolta: Denver ha assegnato Murray alla propria affiliata in G-League, i Grand Rapids Gold. Nella Lega di sviluppo Murray potrà intensificare gli allenamenti e alla fine sperare in un rientro in campo prima dei Playoff. La point guard dei Nuggets ha saltato finora tutta la stagione, essendosi infortunato al crociato lo scorso aprile.

Murray nella scorsa stagione era stato il secondo miglior giocatore di Denver, con 21.2 punti e 4.8 assist di media. Un suo rientro in questa stagione non è comunque scontato, ma alla luce degli ultimi sviluppi appare sempre più possibile.

“I’m told the Nuggets have assigned Jamal Murray to the NBA G League today … This is just for practice reps.”

NBA Insider @ShamsCharania reports on the next step in Murray’s return process. pic.twitter.com/bPJ47K7MGk

— The Rally (@TheRally) March 15, 2022