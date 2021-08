I Los Angeles Lakers hanno avuto un’offseason impegnativa e sono ancora interessati a fare altre mosse per rafforzare il loro roster per la stagione 2021-2022. Secondo J. Michael dell’Indianapolis Star, i Lakers sono una delle squadre NBA interessate a muoversi per lo swingman Jeremy Lamb.

A couple teams want to see this from Jeremy Lamb before possibly dealing for him. 2 of 3-4 teams interested are the Lakers and Hornets 👇🏽https://t.co/rRLK1t3bXG

— J. Michael (@ThisIsJMichael) August 23, 2021