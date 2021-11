I californiani sembravano aver preso una nuova strada dopo una serie di tre vittorie consecutive. Ma con LeBron James fuori a causa di uno stiramento addominale, i Lakers si sono trovati ancora una volta dalla parte sbagliata contro gli Oklahoma City Thunder in NBA, e anche di questo ha parlato Anthony Davis.

Si prevede che LeBron James salterà almeno una settimana a causa del suo infortunio, una tempesta che i Lakers devono superare per cercare di rimanere sopra il 50% di successi nella stagione. AD è stato irremovibile dopo la partita sul fatto che perdere il suo co-protagonista non sia la campana a morto che molti pensano sia per i gialloviola.

Anthony Davis sul match senza LeBron James: “Abbiamo abbastanza giocatori per vincere ancora le partite di basket anche se lui porta una parte enorme su entrambe le estremità del campo con quello che sa fare”.

Anthony Davis on playing without LeBron James: "We have enough pieces to still win basketball games even though he brings a huge part at both end of the floor with what we do." — Mark Medina (@MarkG_Medina) November 5, 2021

L’aggiunta di Russell Westbrook è stata vista da molti come un’assicurazione per la stagione regolare per quando una delle loro stelle è costretta a rimanere fuori per problemi fisici. Ma finora in tre partite senza LeBron James in questa stagione, i Lakers non sembravano esattamente dei campioni del mondo. Vediamo se avrà ragione Davis per i Lakers in NBA senza LeBron.

