Per anni i Memphis Grizzlies sono stati molto vicini dall’essere una contender. Il loro miglior risultato sono state le Finali di Conference raggiunte nel 2013 e perse contro San Antonio. Da un paio di stagioni anche l’ultimo membro di quella squadra, Mike Conley, l’ha lasciata, ma i Grizzlies rimangono una perla degli anni 2010 NBA. Nei prossimi mesi due figure-chiave di quella squadra verranno onorate ed entreranno di diritto nella storia della franchigia.

Come riportato dal Memphis Commercial Appeal, nel corso della stagione 2021-22 verranno ritirate dai Grizzlies le maglie di Zach Randolph e Tony Allen. La prima sarà ritirata l’11 dicembre, la seconda il 28 gennaio. Z-Bo ha giocato a Memphis dal 2009 al 2017, guadagnando per due volte l’All Star Game. Allen vi ha militato dal 2010 al 2017, venendo inserito per tre volte nel miglior quintetto difensivo All-NBA e per tre volte nel secondo migliore. Insieme appunto a Conley e a Marc Gasol, entrambi ancora in attività a differenza dei due sopracitati, rappresentavano il cuore di quei Grizzlies del “Grit ‘n’ Grind”.

Il #50 di Randolph e il #9 di Allen, una volta appesi al soffitto del FedEx Forum, saranno i primi due numeri ritirati nella storia dei Memphis Grizzlies.

