I Memphis Grizzlies sono la squadra del momento in NBA, attualmente terzi ad Ovest e a quota 11 vittorie consecutivi, alle spalle solo di Warriors e Suns in classifica. Qualche giorno fa, quando avevano battuto proprio Golden State, Ja Morant aveva esultato tra il pubblico dopo il canestro che aveva chiuso la gara. Nelle immagini di quella giocata, tra i tifosi, si vedevano un paio di bambini con la maglia di Steph Curry che cercavano di battere il cinque alla stella di Memphis, che invece li ha ignorati. In conferenza stampa, in risposta a una domanda a riguardo, Morant aveva poi risposto che avrebbe battuto loro il cinque quando si fossero presentati con una sua maglia, invece che con una degli avversari, e che anzi gliel’avrebbe spedita lui stesso.

gotta get the kid a @JaMorant jersey 😂 🎤 pic.twitter.com/fWvomiWhJq

Le dichiarazioni di Morant sono diventate virali su Twitter e hanno dato un’idea vincente ai Grizzlies. La franchigia ha lanciato un’iniziativa di marketing all’interno della quale, recandosi al FedEx Forum, i tifosi hanno potuto scambiare una maglia di una squadra avversaria con una, nuova, di Ja Morant. L’idea ha riscosso enorme successo ed ha portato a radunarsi tanti tifosi della NBA che abitano a Memphis, compreso un bambino che ha “ceduto” la maglia di Curry per una di Morant. Dall’aspetto, potrebbe essere proprio il ragazzino che aveva provato a battere il cinque al playmaker dei Grizzlies.

Already a line outside FedExForum to exchange jerseys and get tickets.

And look who the first kid in line is trading in 😬 pic.twitter.com/LaSu2Dt41a

— Drew Hill (@DrewHill_DM) January 13, 2022