Nel novembre 2020, De’Aaron Fox ha firmato un quinquennale al massimo salariale con i Sacramento Kings. Sembrava che la franchigia volesse farne il perno per finalmente cercare di tornare ai Playoff, ma le cose potrebbero andare diversamente. In questi giorni si sono intensificati i rumors su una possibile partenza di Fox entro la prossima trade deadline, fissata il 10 febbraio. Dopo l’ultima gara, la point guard ha ammesso di sapere di rischiare di essere ceduto perché i Kings “non stanno andando bene”, mentre nei giorni scorsi il suo nome era stato menzionato nelle trattative per Ben Simmons.

In questa stagione, Fox sta mantenendo 20.9 punti e 5.1 assist di media, una stagione un po’ opaca se paragonata alle precedenti lui (l’anno scorso oltre 25 di media). Secondo Chris Haynes di Yahoo!Sports, l’interesse per il giocatore all’interno della Lega sarebbe alto.

Sources: Sacramento Kings receiving high interest in De’Aaron Fox with trade deadline approaching. Fox talks to @YahooSports about his struggles, an ideal role and being moved: “You definitely think about potentially being traded because we’re struggling.” https://t.co/oakjXunjk0

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 14, 2022