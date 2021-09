Come ci si aspettava, l’avventura di DeAndre Jordan ai Brooklyn Nets è finita con un paio di stagioni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il centro, che non rientrava nei piani di Steve Nash, nelle scorse ore è stato ceduto ai Detroit Pistons insieme a 4 scelte del secondo turno future e 5.78 milioni di dollari cash. In cambio i Nets ricevono Jahlil Okafor e Sekou Doumbouya, mentre per fare posto nel roster a questi ultimi taglieranno Alize Johnson.

ESPN Sources: Brooklyn is trading C DeAndre Jordan, four future-second round picks and $5.78M to Detroit for Jahlil Okafor and Sekou Doumbouya. Pistons plan to work through a buyout on two-years, $20M owed Jordan; Nets will save $47M in salary and tax on deal. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2021

Jordan comunque non rimarrà a lungo a Detroit: è già in programma un buyout nelle prossime ore per liberarlo e risparmiare parte di quei 20 milioni di dollari in due anni che gli spettano. Quando l’accordo sarà raggiunto, il giocatore tornerà a Los Angeles, ma stavolta firmando con i Lakers. Per tanti anni Jordan è stato un elemento di spicco dei Clippers, giocandovi dal 2008 al 2018, venendo inserito una volta nel primo quintetto difensivo All-NBA e convocato all’All Star Game nel 2017. Nell’ultima stagione il centro ha disputato solo 57 partite, mantenendo 7.5 punti e 7.5 rimbalzi di media. Con i Lakers, DeAndre Jordan firmerà un annuale al minimo salariale, ovvero 2.6 milioni di dollari.

DeAndre Jordan is expected to sign a one-year, $2.6M deal with the Los Angeles Lakers after he clears waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2021

