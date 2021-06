NBA – I primi aggiornamenti sull’infortunio di Giannis Antetokounmpo

Nel corso di gara 4 delle finali della Western Conference Giannis Antetokounmpo ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro che l’ha costretto ad abbandonare anzitempo la sfida.

I Milwaukee Bucks poi hanno perso 88-110 contro gli Atlanta Hawks che hanno così pareggiato i conti. Inizialmente, vista la dinamica incredibile dell’infortunio, si temeva per la rottura del crociato del giocatore greco.

Danni così ingenti, invece, sembrano essere scongiurati, stando a quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, secondo il quale non ci sarebbero “danni strutturali” al ginocchio di Antetokounmpo.

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo’s left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear.

