NBA – Trae Young non giocherà Gara-4 contro i Milwaukee Bucks

Doccia gelata per gli Atlanta Hawks a poco meno di un’ora dalla palla a due di Gara-4 contro i Milwaukee Bucks. Trae Young, che si era infortunato calpestando per sbaglio il piede di un arbitro in Gara-3, non sarà della partita. Ieri gli esami avevano evidenziato un livido osseo sulla caviglia della point guard, che comunque era tornata in campo nel quarto periodo dell’ultima sfida.

Come riportato da Malika Andrews di ESPN, Young avrebbe fatto il possibile per essere disponibile, ma una mancanza di mobilità nella caviglia e una grande dose di dolore lo hanno costretto al forfait. Il giocatore, che ha segnato 32.7 punti di media nelle prime 3 gare della serie, proverà ad esserci per Gara-5. Gli Hawks arrivano a Gara-4 sotto 2-1 nella serie, nonostante la vittoria in Gara-1 a Milwaukee.

Reporting with @wojespn: Hawks star Trae Young is out for Game 4 vs. Bucks tonight with a deep bone bruise in his right foot. Young exhausted every avenue to try and find a way to return to play, but a severe lack of mobility and significant degree of pain made it impossible.

— Malika Andrews (@malika_andrews) June 29, 2021