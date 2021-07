L’ultimo giocatore NBA alle prese con i protocolli anti-Covid in questi Playoff era stato Chris Paul, costretto a saltare le prime due partite di Finali di Conference contro i Clippers. Ora, a distanza di qualche settimana, a fermarsi è Thanasis Antetokounmpo. Il greco, fratello di Giannis, sarà indisponibile in Gara-5 proprio per questo motivo.

Bucks’ Thanasis Antetokounmpo has entered health and safety protocols and is listed out for Game 5 of the NBA Finals vs. Suns. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 17, 2021

La sua assenza in campo non si sentirà più di tanto, ma mancherà la sua spinta emotiva dalla panchina. Antetokounmpo è stato in campo solo 2′ nelle prime quattro gare della serie contro Phoenix.