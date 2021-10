Finora, a causa delle tante partite già saltate, Ben Simmons è stato multato di oltre 1.4 milioni di dollari dai Philadelphia 76ers. Il rientro in campo dell’australiano non appare imminente, ma nonostante questo le multe subiranno uno stop, come riportato da Ramona Shelburne di ESPN.

Settimana scorsa Simmons si è incontrato con coach Doc Rivers e i compagni, affermando di “non essere mentalmente pronto” per tornare. Dato che questa motivazione lo scusa e gli concede una sorta di “permesso”, i Sixers hanno deciso di non multarlo. In più la franchigia ha offerto a Simmons qualsiasi aiuto possa servirgli, vista la crescente attenzione verso la salute mentale.

More from Ramona Shelburne on why the 76ers have stopped fining Ben Simmons Via ESPN’s “NBA Today”pic.twitter.com/PWhXUo920O https://t.co/H0B2CC6okX — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 🗣️ (@_Talkin_NBA) October 25, 2021