Poco dopo la notizia della sospensione di Ben Simmons per la prima partita stagionale, in seguito alla sua cacciata dalla palestra in occasione dell’ultimo allenamento, sono anche circolate le motivazioni che hanno spinto Doc Rivers a prendere questa decisione. Il giocatore australiano, come riportato da Keith Pompey, non sarebbe stato “coinvolto” negli esercizi che la squadra stava svolgendo, di fatto estraniandosi dai compagni.

Il comportamento disinteressato di Simmons ha fatto perdere la pazienza a Rivers, che lo ha mandato a cambiarsi e lo ha sanzionato con la sospensione di una partita.

Ben Simmons was kicked out of today’s practice for no being engaged, according to sources. #Sixers — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) October 19, 2021

“Ho ritenuto fosse una distrazione oggi, Simmons non voleva fare quello che tutti gli altri stavano facendo” ha dichiarato Rivers davanti ai giornalisti.

Rivers: “i just thought he was a distraction today, he didn’t want to do what everyone else is doing” — Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) October 19, 2021