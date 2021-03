Lonzo Ball è contento di essere rimasto a New Orleans.

Lonzo Ball avrebbe potuto tranquillamente lasciare New Orleans per trasferirsi in un’altra squadra NBA ma i Pelicans hanno scelto di mantenere Ball sperando di arrivare in qualche modo a giocarsi un posto playoff, magari tramite play-in. Non sarà affatto semplice però è certamente un obiettivo ancora alla portata.

Ball non aveva parlato prima della trade deadline NBA. Oggi però ha rotto il silenzio spiegando di essere pronto per una serie di possibili mosse:

“Era decisamente nella mia mente. Ero preparato a tutto. So che molte persone stavano chiamando”, ha detto Ball ai giornalisti mercoledì, tramite Andrew Lopez di ESPN. “Ma alla fine, quello che doveva accadere è accaduto e va bene così”.

L’ex scelta n. 2 assolutaha anche dichiarato di essere soddisfatto della situazione attuale a New Orleans, sia dal punto di vista della squadra che individuale:

“Sto solo bene qui. Mi piace giocare con Zion Williamson e Brandon Ingram. Abbiamo molti ragazzi giovani. Penso che possiamo essere ottimi in ​​futuro”.

Il 23enne sarà un restricted free agent quest’estate dopo non essere riuscito a raggiungere un accordo su un’estensione con i Pelicans lo scorso autunno. Potrebbe ricevere delle ottime offerte, soprattutto se dovesse disputare un buon finale di stagione.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.