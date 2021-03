NBA – Il regalo dei Sixers e di Danny Green alla nonna “virale” fan della NBA dopo l’anno di quarantena

Un paio di settimane fa, sui social era diventata virale la storia della nonna di Lili Gu, una donna di 94 anni che, vivendo da sola, durante l’ultimo anno di quarantena nella sua casa di Seattle si è appassionata alla NBA, iniziando a guardare numerose partite e segnandosi su un blocco note anche i nomi dei suoi giocatori preferiti per ciascuna squadra. Nella foto pubblicata sui social dalla nipote, si potevano leggere i nomi di James Harden (che infatti aveva subito risposto su Twitter) e Kevin Durant per i Nets, più quello di Danny Green per i Philadelphia 76ers.

Nelle scorse ore proprio i Sixers e Green, non esattamente una delle più grandi stelle NBA, hanno deciso di fare un regalo alla nonna: le hanno spedito la maglia #14 del giocatore autografata. Una sorpresa che ha reso felicissima la signora, la quale si è lanciata anche in una specie di telecronaca degli ultimi istanti della partita tra Lakers e Sixers in cui proprio Green, un paio di giorni fa, aveva segnato il canestro decisivo, facendo i complimenti al giocatore per la sua prestazione.

Danny Green shooting from the corner and into our hearts 💚 ty @DGreen_14!!! pic.twitter.com/xp7eUMegoC — Lili Gu (@wiwigoo) March 27, 2021

