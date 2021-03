NCAA March Madness, Sweet 16: Non si ferma la corsa di Gonzaga e Michigan, Alabama fuori. Avanza USC

Più si avanza nel torneo, più sale la pressione del risultato: le Sweet 16 sono l’ennesimo calvario che pone di fronte le squadre che si avviano verso le Final Four di Indianapolis; la strada che decreterà il college vincente si fa sempre più irta, ma ecco come sono andate le gare sui tabelloni di West e East Regional.

#5 CREIGHTON – #1 GONZAGA 65-83

Non si ferma la marcia di Gonzaga nel torneo, la vittima di turno stavolta è Creighton: i Bulldogs prendono immediatamente il controllo sulla partita, tenendo un consistente vantaggio intorno alle 10 lunghezze, con gli uomini di Greg McDermott che non riescono a scalfire la sicurezza della regina del ranking (33-43 all’intervallo). Nella seconda parte di gara però la resistenza dei Bluejays crolla sotto l’alto ritmo senza fine degli Zags che allargano il divario e controllano fino alla fine. Drew Timme è ancora una volta perno chiave dell’attacco di coach Mark Few con 22 punti (10/14 dal campo), spalleggiato dai compagni Andrew Nembhard (17 punti e 8 assist), Joel Ayayi (13 punti e 8 rimbalzi) e Corey Kispert (12 punti e 7 rimbalzi). Creighton fa del suo meglio per reggere il confronto con Marcus Zegarowski, autore di 19 punti, coadiuvato da Denzel Mahoney (13 punti) e Cameron Bishop (12 punti).

#1 MICHIGAN – #4 FLORIDA STATE 76-58

Anche Michigan non delude le attese e accede alla finale della East Regional eliminando Florida State: dopo un avvio tirato, i Wolverines piazzano il primo parziale importante con cui prendono il controllo della gara e trascinano gli avversari sui 10 punti di distacco fino all’intervallo (21-32). I Seminoles provano a più riprese ad avvicinarsi nel secondo tempo, ma la pallacanestro dei ragazzi di Juwan Howard è veramente di ottima qualità e Wagner firma l’ennesimo allungo con cui Michigan si prende la partita. Sotto le plance Hunter Dickinson e Brandon Johns si fanno trovare pronti e sorreggono il fatturato interno dei Wolverines con 14 punti a testa, mentre Chaundee Brown esce bene dalla panchina come sesto uomo firmando 12 punti; ma l’MVP della partita è proprio Franz Wagner, sempre più in ascesa verso il Draft e autore di 13 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Agli ordini di coach Leonard Hamilton non bastano i 10 punti di MJ Walker e il 4/7 dall’arco di Malik Osborne in uscita dalla panchina.

ALTRI RISULTATI:

#11 UCLA – #2 ALABAMA 88-78

UCLA: Jaquez 17, Bernard 17, Singleton 15, Campbell 13, Juzang 13, Riley 10

ALABAMA: Quinerly 20, Petty 16, Ellis 10

#7 OREGON – #6 USC 68-82

OREGON: Omoruyi 28+10 rimbalzi, Duarte 21+6 assist

USC: White 22, Eaddy 20, I.Mobley 13, E.Mobley 10+8 rimbalzi+6 assist

