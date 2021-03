Verso Reggio-Pesaro, Caja: “Avversario difficile, ma siamo pronti e fiduciosi”

Il tecnico della Unahotels Reggio Emilia, Attilio Caja, ha presentato il match di questa sera che chiude la 24° giornata di campionato contro Pesaro (qui le parole di Repesa).

Per prima cosa voglio fare un plauso ai miei giocatori per l’impegno quotidiano che stanno mettendo e che hanno dimostrato anche nella settimana appena trascorsa, sicuramente impegnativa ma affrontata con grande serietà. Sono fiducioso che con queste premesse si possa arrivare ai risultati che tutti ci auspichiamo. Pesaro è un avversario difficile, il campionato che sta facendo lo dimostra. Hanno un coach di grande esperienza, una scelta che sicuramente ha pagato dividenti importanti dopo le ultime annate. Ritrovo con piacere Cain e Tambone, giocatori che ho allenato a Varese e che hanno contribuito in modo importante alle ottime stagioni fatte. A loro si aggiungono rivali storici come Delfino e Filloy, atleti che in campo sanno sempre cosa fare e per cui nutro grande rispetto. Ciò detto, noi siamo pronti e fiduciosi di poter fare la nostra parte, sono soddisfatto soprattutto della serietà che la squadra sta mettendo nel quotidiano. Nel basket si può vincere e si può perdere, ma questo è l’atteggiamento e la strada giusta affinché arrivino i risultati. Dedizione, impegno e costanza: aspetti che ci tengo a sottolineare anche per tutti i nostri tifosi, che ci possono guardare solamente dalla televisione ed ai quali vogliamo regalare quelle soddisfazioni che finora non siamo riusciti ad ottenere.