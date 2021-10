Squid Game è la serie TV del momento. Prodotto sudcoreano di Netflix che racconta la storia macabra di una gara che prevede giochi per bambini nei quali, se perdi, vieni ucciso, è stato un po’ a sorpresa una delle serie più viste di sempre sulla piattaforma. E ovviamente è arrivata fino in NBA. Alla fine della conferenza stampa di ieri notte dopo la gara di preseason contro gli Warriors, mentre LeBron James cedeva il posto sul palco ad Anthony Davis, i due hanno commentato brevemente il finale.

SPOILER

“Hai finito Squid Game?” chiede Davis a LeBron, il quale risponde in modo affermativo. “Non mi è piaciuto il finale” – aggiunge poi James – “Sali su quel maledetto aereo, cosa stai facendo?”. Riferimento proprio alla scena finale della serie, che mantiene la porta aperta per una eventuale seconda stagione ancora da annunciare. Il protagonista infatti, dopo aver vinto i giochi che hanno quindi causato la morte di 455 altre persone, compresi i suoi amici, mentre sta per salire su un aereo che l’avrebbe portato a Los Angeles dalla figlia decide di tornare indietro per fermare lo Squid Game che sta per ricominciare con altre sfortunate vittime.

“Hai 5 miliardi di won, non è più un tuo problema. Hai vinto il gioco” prosegue LeBron parlando con Davis, il quale che risponde che al posto del protagonista di Squid Game sarebbe andato a “riprendersi” sua figlia.

🚨🚨🚨spoiler alert🚨🚨🚨 LeBron and AD discuss their thoughts on Squid Game and I briefly lose my professionalism pic.twitter.com/HWP1tHi8oK — Kyle Goon (@kylegoon) October 13, 2021