Come si sospettava da ormai qualche settimana, nella prossima stagione l’allenatore degli Indiana Pacers non sarà più Nate Bjorkgren. Il 45enne era stato assunto la scorsa offseason dopo tanti anni da assistente tra Phoenix e Toronto. La stagione dei Pacers non è stata nemmeno così negativa, ma sulla decisione hanno inciso soprattutto i cattivi rapporti tra Bjorkgren e alcuni giocatori e membri dello staff.

I Pacers hanno chiuso la stagione con un record di 34-38, perdendo nel secondo Play-in contro gli Washington Wizards. Tra i candidati per sostituire Nate Bjorkgren, il primo nome è senza dubbio quello di Terry Stotts, che ha appena terminato l’esperienza di 9 anni sulla panchina di Portland.

Pacers have a roster that should be a solid Eastern Conference playoff team with Sabonis, Brogdon, LeVert, Turner and Warren — and couldn’t move forward with a young coach who struggled managing locker room and staff. Had Pacers been moving toward rebuild, maybe Bjorkgren stays. https://t.co/blXqxbzLiE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 9, 2021