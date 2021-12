In queste ultime setimana è stato detto moltissimo sull’attuale situazione di John Wall con gli Houston Rockets. Ora sembra che l’ex All-Star abbia fatto un’inversione a U ed è ora disposto a vestirsi per i Rockets. L’alternativa è piuttosto pessima, con Wall che guarda alla prospettiva di saltare l’intera stagione. Comunque sia, è chiaro che sia i Rockets che Jhn Wall stanno ancora cercando di trovare un modo per far uscire il 31enne da Houston.

Il rookie NBA dei Rockets, Jalen Green, è intervenuto su tutta la vicenda John Wall-Houston Rockets e il giovane ha deciso di utilizzare i social media per rivelare i suoi veri sentimenti riguardo alla situazione. Green ha condiviso un video di John Wall sulle sue storie IG con una didascalia per nulla criptica: “Liberatelo”.

Jalen Green reveals his true feelings about the John Wall trade saga in Houston 👀 (via @JalenGreen on IG) pic.twitter.com/TSMB37tLXA — Paolo Songco (@PaoloSongcoNBA) December 7, 2021

Chiaramente non sarà questa storia Instagram dell’NBA Jalen Green a cambiare le carte in tavola per John Wall e Houston però è sintomo di quello che pensa lo spogliatoio della franchigia del Texas. Il fenomeno ex Washington Wizards sa di poter dare ancora tantissimo all’NBA ma non vuole farlo per una delle peggiori squadre del campionato, considerando che ha 31 anni e non ha ancora vinto nulla. Ci auguriamo per lui che si riesca a trovare una via d’uscita da questa “prigione d’oro”.

