La stagione dei Los Angeles Lakers si è conclusa da poco più di un giorno e in casa giallo-viola si sta già parlando di possibili conferme. I due nomi più caldi sono quelli di Dennis Schroder e Montrezl Harrell. Il primo, già prima di Gara-6 contro i Suns, aveva fatto sorgere qualche dubbio sulla sua permanenza.Harrell invece è a malapena sceso in campo contro Phoenix ed ha avuto in generale un ruolo più limitato rispetto ai suoi anni ai Los Angeles Clippers.

Una pagina su Instagram ha messo a confronto il ruolo di Harrell ai Clippers, da lui lasciati non senza rancore, e ai Lakers. Se infatti sulla precedente sponda di Los Angeles il lungo era stato tra i candidati al Sesto Uomo dell’Anno e nella scorsa stagione aveva segnato 18.6 punti di media con 7.1 rimbalzi, in giallo-viola le sue cifre sono scese a 13.5 punti e 6.5 rimbalzi, con appunto solo 40′ giocati in 6 gare contro Phoenix ai Playoff (tra cui due DNP).

Harrell ha visto questo post e lo ha condiviso nelle proprie storie di Instagram, commentando: “Ho giocato nel ruolo che mi è stato chiesto!“, con una emoji che fa spallucce. Come ci si poteva aspettare dunque il giocatore non ha gradito la sua gestione da parte di Frank Vogel, durante la serie contro Phoenix aveva già espresso la sua frustrazione in un tweet. Nelle interviste di fine stagione, alla domanda sulla sua possibile permanenza ai Lakers, Harrell ha risposto: “Abbiamo appena finito di giocare, quindi non so rispondere. Ho fatto il mio lavoro, quando sono stato chiamato in causa ho dato il mio meglio”. Montrezl Harrell ha una Player Option da 9.7 milioni di dollari sulla prossima stagione.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.