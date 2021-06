La stagione dei Brooklyn Nets è finita, un po’ a sorpresa, in Semifinale di Conference per un paio di centimetri. I bianconeri sono stati eliminati in Gara-7 dai Milwaukee Bucks, sfiorando la vittoria in una serie che li ha visti giocare da Gara-1 a Gara-4 senza James Harden e da Gara-5 a Gara-7 senza Kyrie Irving.

Mentre per Irving si tratta di una distorsione alla caviglia, sull’infortunio di Harden non ci sono mai state grosse informazioni a parte che fosse muscolare al cosiddetto “hamstring”, la parte posteriore della coscia. Il Barba aveva già saltato oltre 20 partite in stagione regolare a causa di un infortunio molto simile. Terminata Gara-7, James Harden ha finalmente dato indicazioni più precise sul proprio infortunio: uno stiramento di secondo grado.

Normalmente, un infortunio del genere richiede tra le 4 e le 8 settimane per guarire completamente. Harden è stato fuori 10 giorni per poi rientrare in Gara-5 e giocare 46′, visibilmente non in condizione. Col passare del tempo la stella dei Nets è entrata più in ritmo, ma anche nelle restanti due partite non è stata sicuramente al top della forma. “Praticamente era uno stiramento di secondo grado, dal primo possesso di Gara-1 a quello di Gara-5 non ho potuto giocare contro nessuno. Stavo letteralmente scendendo in campo su una gamba sola” ha dichiarato Harden.

James Harden on playing injured against the Bucks: “It’s basically a grade 2 hamstring strain, so the first possession of Game 1 up until Game 5, that was the first time I did any basketball competition against anybody. I was literally going out there on a limb.” pic.twitter.com/Yil8H9BuNq — Michael Scotto (@MikeAScotto) June 20, 2021