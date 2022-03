Nonostante la pessima partita contro i suoi ex Brooklyn Nets, chiusa con 11 punti e 3/17 al tiro, James Harden ha trovato il modo di consolarsi dopo la gara. La superstar dei Philadelphia 76ers, che contro la sua ex squadra ha giocato la peggior gara dalla trade (che è stata anche la prima sconfitta della franchigia con lui in campo), è andato a festeggiare con i rapper Lil Baby e Travis Scott.

Come evidente dai video postati sui social, l’occasione era il compleanno di un amico. Travis Scott e Lil Baby erano anche presenti alla gara tra Sixers e Nets, in supporto all’amico ed essendo due appassionati di basket. Purtroppo per loro, Harden non ha performato come ci ha spesso abituati, ma il trio ha comunque saputo consolarsi. Che il Barba sia un amante della movida e degli strip club non è certo una novità, in passato queste sue abitudini sono più volte state utilizzate per fare dell’ironia su di lui. Un anno fa, quando era in procinto di lasciare Houston e ancora non si era presentato al training camp dei Rockets, era andato proprio con Lil Baby a festeggiare il compleanno del rapper a Las Vegas.

James Harden with Lil Baby and Travis Scott last night 👀 (h/t @AhnFireDigital ) pic.twitter.com/WXS7KVNzde — NBACentral (@TheNBACentral) March 11, 2022