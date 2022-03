Dopo quasi 10 anni, sembra che finalmente Kevin Garnett e Ray Allen si siano riappacificati. A dare questa impressione era stata la foto che i due ex compagni, insieme a Paul Pierce, si erano fatti scattare durante l’ultimo All Star Game, alla celebrazione della Top 75 NBA. Ora KG, che vedrà la sua maglia #5 ritirata dai Celtics tra pochi giorni, è tornato sul ricongiungimento con Allen, avvenuto a quanto pare in maniera casuale.

Nel quinto episodio di “KG Certified”, una serie di video prodotti dal canale SHOWTIME Basketball, Garnett ha raccontato:

Abbiamo risolto. Quando abbiamo scattato quella foto, Ray era alla mia sinistra. Mi ha preso la testa e io mi sono voltato. Mi ha chiesto subito: “Come va, amico? Ti trovo bene!”. E abbiamo continuato a parlare come se non fosse mai successo nulla. La vita è fatta di cambiamento, di crescita.

Garnett sembra insomma aver deposto definitivamente un’ascia di guerra che aveva imbracciato quando nel 2012 Allen aveva lasciato Boston per firmare con la Miami del rivale LeBron James. La ex guardia biancoverde è stata invitata dai Celtics alla cerimonia per il ritiro della maglia di KG, che si terrà al TD Center domenica.