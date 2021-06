Che Kevin Durant non abbia un buon rapporto con i media è cosa ormai nota, la superstar dei Brooklyn Nets nel corso degli anni si è spesso scontrata con giornalisti ed opinionisti, soprattutto sui social, come ad esempio con Shannon Sharpe il mese scorso. Ora KD se l’è presa con Jay Williams, reo di avergli messo delle parole non sue in bocca. Williams, ex giocatore e ora opinionista su ESPN, aveva rivelato in televisione che Durant gli avrebbe detto di “non paragonarlo mai più a Giannis Antetokounmpo”. Un segno di mancanza di rispetto, secondo questa ricostruzione, perché Durant si riterrebbe di un altro livello rispetto al greco.

Tutto falso, almeno stando al diretto interessato. KD ha prima commentato un post su Instagram che riportava le sue presunte parole: “Questa è una f*****a bugia. Jay Williams non può parlare per me e non potrà mai farlo”.

Kevin Durant calls 🧢 pic.twitter.com/DgwD02s7vI — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 8, 2021

Poi il giocatore dei Nets ha rincarato la dose su Twitter, andandoci pesante. Durant in questo caso si riferiva al fatto che Jay Williams ha dichiarato che “potrà essere inserito nelle conversazioni per il GOAT qualora vincesse un altro MVP”.

La gente farebbe qualsiasi cosa per avere un avanzamento di carriera nei media. Vogliono essere accettati da un’industria che li userà a proprio piacimento. Tenetemi fuori da queste chiacchiere presuntuose di m***a su chi è meglio dell’altro, sulla legacy e tutte quelle altre cose stupide. Non ci voglio entrare.

Mans will do anything to advance their careers in this media shit, wanting to be accepted by an industry that will dispose of you whenever they please. Keep me out all that corny ass talk about whos better and legacy and all that dumb ass shit. I don’t even talk like that — Kevin Durant (@KDTrey5) June 8, 2021

Jay Williams non è nuovo a questo tipo di polemiche: prima di Durant aveva suscitato anche la rabbia di LeBron James.

