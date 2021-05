Venerdì notte Jimmy Butler e Karl-Anthony Towns sono tornati ad affrontarsi in una partita tra Miami Heat e Minnesota Timberwolves. I dissapori tra i due sono praticamente di dominio pubblico da quando Butler ebbe quell’esplosione che mise fine alla sua avventura a Minneapolis. In quell’occasione l’attuale stella di Miami se la prese con Towns perché troppo soft, un’opinione che a distanza di oltre 2 anni non è affatto cambiata.

Le telecamere hanno catturato molto bene il trash talking che Butler ha rivolto a KAT durante una pausa per i tiri liberi, e le parole usate dal giocatore degli Heat sono state molto pesanti.

Sei molle come la m***a di un bambino. Sei un perdente. Sei un perdente. Ti ho già irriso una volta.

Insulti che ovviamente hanno scaturito la risposta di Towns, non visibilissima in video se non per un sorriso ironico del centro dei Timberwolves. Nelle immagini si vede anche KAT rispondere qualcosa all’avversario, anche se le parole non sono comprensibili.

“You soft as baby sh*t… you a loser. I already punked you once.” Jimmy Butler to KAT 😳 pic.twitter.com/uuRLEwXd9B — Complex Sports (@ComplexSports) May 8, 2021

