Un tifoso NBA scontento dei Miami Heat ha deciso di trollare Jimmy Butler, citando Dwyane Wade e LeBron James. Tuttavia, il tre volte campione ha risposto di tutto punto elogiando l’attuale star di Miami.

Il suddetto fan ha ritwittato un video di Butler che non ha reagito benissimo ai tanti liberi sbagliati da Bam Adebayo. Invece di tirarlo su, Butler si è limitato a stare sulla linea di metà campo e fissare il centro. Il fan ce l’aveva con Jimmy Butler perché voleva che fosse lì quando LeBron James e Wade sbagliavano i tiri liberi durante il periodo NBA del duo strepitoso agli Heat.

Ma invece di criticare il troll, Wade ha deciso di usare i commenti per lodare Butler.

On the bench taking notes of what not to do when he becomes a superstar https://t.co/Uw56skaoEt

— DWade (@DwyaneWade) April 13, 2021