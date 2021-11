Jonas Valanciunas, centro lituano dei New Orleans Pelicans, non potrà mai dimenticare questa notte NBA! Il lungo di NOLA ha chiuso con 39 punti, 15 rimbalzi e addirittura 7 triple, tutte realizzate nel primo tempo. Sapete qual è stato l’unico altro giocatore in questa stagione a segnare almeno 35 punti con 7 triple? Stephen Curry.

Non è finita qui perché non dobbiamo dimenticare anche i 15 rimbalzi, non proprio una robetta. Infatti Jonas Valanciunas, secondo Statmuse, è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a segnare almeno 35 punti, catturare almeno 15 rimbalzi e mettere a referto almeno 7 triple in meno di 35 minuti.

Jonas Valanciunas tonight: 39 PTS

15 REB

15-24 FG

7-8 3P

in 32 MINS He is the first player in NBA history with 35+ points, 15+ rebounds, 7+ threes in fewer than 35 minutes. pic.twitter.com/LelYD9aSOy — StatMuse (@statmuse) November 30, 2021

Solo James Harden (3 volte) e Vince Carter hanno scritto almeno 39 punti, 15 rimbalzi e 7 triple ma in più di 35 minuti.

La magica notte del lituano non è finita qui perché Jonas Valanciunas è in testa all’intera NBA nella percentuale di tiro da 3 punti: 51,7% su 2,5 tentativi a partita. È sulla buona strada per essere il primo centro nella storia della NBA a tirare con più del 45% dalla lunga distanza con almeno 2 tentativi per ogni allacciata di scarpe.

Ah, inutile dirvi che i 39 punti di questa notte sono stato il career-high in NBA di Jonas Valanciunas. L’abbiamo dato per scontato ma non lo è affatto.

