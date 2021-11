Klay Thompson ha appena fatto la sua prima sessione di scrimmage con i Santa Cruz Warriors in G-League e, ovviamente, la guardia tiratrice NBA ha avuto un impatto immediato. Thompson ha fatto i suoi primi 18 tiri in allenamento poiché ha chiarito abbondantemente che la ruggine non sarà un problema per lui con il passare del tempo.

La stessa star degli Warriors ha parlato dopo la sua impressionante sessione di scrimmage e, a questo punto, non vede l’ora di andare:

“Odio usare la frase ‘non vedevo l’ora’, perché amo essere presente nella mia vita”, ha detto Thompson tramite Jack Maloney di CBS Sports. “Ma non posso aspettare. Mi piace molto essere un Warrior”.

Il video di Thompson che mette a segno i tiri nella sua prima sessione dopo un infortunio di due anni e mezzo è diventato subito virale. In questo momento i tifosi di Golden State non vedono l’ora di vedere di nuovo in azione la loro stella. A quanto pare, lo stesso Thompson si sente esattamente allo stesso modo.

Questo il video pubblicato dai Golden State Warriors in cui potete vedere Klay Thompson dominare il suo primo scrimmage con Santa Cruz in G-League ed è pronto al rientro in NBA:

