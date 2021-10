JR Smith e Kyrie Irving sono stati compagni per due stagioni, dal 2015 al 2017, e insieme hanno vinto un titolo NBA nel 2016. Attualmente Smith si è ritirato e sta intraprendendo una carriera collegiale nel golf (ha esordito, senza troppo successo, lo scorso weekend), mentre Irving com’è noto è finito fuori squadra per essersi rifiutato di vaccinarsi contro il Covid-19. Nelle scorse ore il playmaker dei Brooklyn Nets è uscito allo scoperto, parlando per la prima volta della propria scelta.

Parole che hanno fatto molto piacere a Smith, il quale su Twitter ha manifestato tutto il proprio supporto per Irving. “Sono estremamente fiero di te, fratello!” ha scritto JR, approvando quindi in toto il discorso e la scelta dell’ex compagno. Il tutto accompagnato da una Gif che recita “If we support one other, we rise together” (“se ci supportiamo l’un l’altro, ci innalziamo insieme”).