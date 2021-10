Quando, nelle ultime settimane, si è parlato dei giocatori NBA che non intendono vaccinarsi contro il Covid-19, si è spesso menzionato Karl-Anthony Towns. La stella dei Minnesota Timberwolves ha perso 7 familiari a causa del virus, compresa la madre, e lui stesso ha contratto la malattia nei mesi scorsi, superandola senza particolari problemi. Ha quindi un po’ sorpreso che Towns non sia favorevole all’obbligatorietà del vaccino, ma anche lui, proprio come i giocatori non vaccinati, insista sulla libertà di scelta individuale.

Karl-Anthony Towns ha parlato della questione a NJ.com, in occasione dell’inaugurazione di un campo da basket intitolato alla madre defunta. “Ovviamente credo fortemente nel vaccino. Ho attraversato tante cose e sarebbe davvero contraddittorio non essere a favore del vaccino. Ma quello che dirò è che credo nella scelta individuale, dò sempre alle persone una scelta e non ho problemi con quella che decidono di prendere” ha dichiarato KAT. Che poi ha aggiunto: “Penso che questa libertà di scelta non sia solo un diritto umano, ma anche un diritto americano… Ognuno prende le sue decisioni sul proprio corpo e per la propria famiglia. Non ho problemi con questo. L’unica cosa che voglio dire è di non darmi delle scuse del c***o per non farsi il vaccino. Dì che non vuoi farlo, è una tua scelta”.

