Ora è ufficiale: Frank Vogel non allenerà più i Los Angeles Lakers

La pessima – a dir poco – stagione dei Los Angeles Lakers lascerà certamente molte scorie e la prima è il licenziamento dell’allenatore che condusse la franchigia californiana alla vittoria del titolo NBA nel 2020: da oggi coach Frank Vogel non è più il tecnico dei Lakers.

Ad annunciate il tutto ci ha pensato prima degli altri – come spesso accade – Adrian Wojnarowski:

Frank Vogel has coached his final game for the Lakers, a decision that’s expected to be shared with him as soon as Monday, sources tell ESPN. Lakers’ search expected to be lengthy and expansive with no clear initial frontrunner.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2022