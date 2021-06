Era arrivato come sostituto di Kyrie Irving, ma Kemba Walker con la maglia dei Boston Celtics non ha mai inciso particolarmente. La point guard ora sarebbe arrivata al capolinea della sua avventura in biancoverde nonostante un contratto in scadenza nel 2023 (l’ultimo anno sarà una Player Option). Secondo Farbod Esnaashari di Bleacher Report, Walker e i Celtics si sarebbero già accordati per il divorzio, che dovrà comunque arrivare per forza via trade.

I Celtics sono in un periodo di grandi cambiamento, con il licenziamento del presidente Danny Ainge e la sua sostituzione con l’ormai ex coach Brad Stevens. Sarà proprio compito di quest’ultimo trovare una sistemazione per Walker, che non avrebbe avuto, così come altri compagni di squadra, un buon rapporto con Ainge. La point guard ha segnato 19.3 punti con 4.9 assist di media nell’ultima stagione, chiusa da Boston con l’eliminazione al primo turno per mano dei Nets.

Walker guadagnerà 36 milioni di dollari nella prossima stagione e 37.6 in quella successiva (la Player Option) e dagli altri dirigenti in NBA sarebbe considerato al momento un asset negativo. Valutazione che ovviamente condizionerà il potere dei Celtics in sede di trattativa. Probabilmente i biancoverdi dovranno includere qualche scelta in un eventuale scambio per convincere i propri interlocutori ad accettare il costo di Walker.

Squadre che potrebbero permettersi Kemba Walker, almeno salarialmente parlando, sono ad esempio New York Knicks e Dallas Mavericks.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.