Da quando nel 2012 Ray Allen aveva lasciato i Boston Celtics per i Miami Heat della “nemesi” LeBron James, non è mai stato perdonato dai suoi ex compagni. In particolare Kevin Garnett ha portato rancore per tutti questi anni, ignorando o peggio criticando Allen per la sua scelta da “traditore”. Qualche mese fa, in occasione del suo ingresso nella Hall of Fame, KG aveva ringraziato Paul Pierce ma non Allen per il titolo vinto ai Celtics nel 2008.

Qualcosa forse però è cambiato nell’ultimo periodo. Alla luce dei risultati dell’NBA 75th Anniversary Team, tutti e tre Garnett, Pierce e Allen sono stati selezionati tra i 75 migliori giocatori All-Time. Su Instagram KG si è congratulato con entrambi, chiamando anche Allen un “King”.

“Congratulazioni a Walter ‘Ray’ e Paul P per essere stati inseriti nella Top 75… Un riconoscimento meritatissimo per entrambi. Congratulazioni, re!” ha scritto Garnett in una storia Instagram re-postata da Ray Allen con l’aggiunta di un cuore azzurro.

Wholesome exchange between KG and Ray Allen 🤝 pic.twitter.com/vXAayR5fIY — NBA Central (@TheNBACentral) October 22, 2021