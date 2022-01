Le blockchain sono un argomento sempre più popolare nel mondo, specie quello economico e finanziario, e potrebbero presto arrivare nel mondo dello sport come mezzo di pagamento per gli atleti. In quel caso i precursori potrebbero essere Klay Thompson e Andre Iguodala, che poco fa hanno annunciato che percepiranno parte del proprio stipendio in Bitcoin. Fa tutto parte di una partnership che i due giocatori dei Golden State Warriors hanno stretto con CashApp, un’app di pagamenti online che comprende anche le criptovalute.

Come parte della promozione dell’app, Thompson e Iguodala hanno promesso un milione di dollari in Bitcoin a chi seguirà su Twitter l’account di CashApp, scrivendo il proprio nickname nei commenti con l’hashtag #PaidInBitcoin.

I’m BACK and changing it up: excited to take part of my paycheck in bitcoin thanks to Cash App! I’m with bitcoin because I believe it’s the future of money 🌚 Plus I’m giving out $1M in btc with @andre right NOW. Just follow @CashApp + drop your $cashtag below w/ #PaidInBitcoin pic.twitter.com/bUYC6SxkMj

— klay thompson (@KlayThompson) January 10, 2022