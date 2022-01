I Golden State Warriors sono stati senza dubbio la migliore squadra di basket per tutta la prima metà di questa stagione NBA e stanno per ottenere una spinta significativa per la seconda metà dell’anno. La guardia tiratrice Klay Thompson è stata fuori per oltre due anni dall’NBA dopo aver subito una rottura del tendine dl’Achille destro in un allenamento mentre si stava riprendendo da una precedente rottura del legamento crociato anteriore.

I tifosi hanno atteso con ansia il suo ritorno e sembra che la loro pazienza sia destinata a dare i suoi frutti. Secondo Adrian Wojnarowski, Klay Thompson dovrebbe tornare nelle rotazione degli Warriors in NBA domenica per il loro match contro gli acerrimi nemici dei Cleveland Cavaliers.

C’è ottimismo che la guardia dei Golden Warriors, Klay Thompson, faccia il suo ritorno domenica contro i Cleveland Cavaliers, secondo quanto riferito da fonti a ESPN. Una decisione finale è attesa al ritorno degli Warriors da una trasferta di due partite.

Gli Warriors si aspettano di avere Thompson a disposizione già il 9 gennaio, dopo il ritorno da un road trip di due partite che li vedrà giocare rispettivamente a Dallas e a New Orleans mercoledì e giovedì.

Se ciò dovesse essere confermato, sarebbe bellissimo perché finalmente potremmo rivedere Klay sparare da tre punti. Thompson è uno di quei giocatori che non puoi non amare. Sia se tifi per la squadra per cui gioca, sia per la squadra avversaria.

