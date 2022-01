La trade per Rajon Rondo si è conclusa ufficialmente, con una novità: coinvolti non solo Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers, ma anche i New York Knicks. Come risaputo, Rondo finirà ai Cavaliers, ma Denzel Valentine, che inizialmente era destinato ai Lakers, andrà invece a New York. In cambi i Knicks hanno ricevuto 1.1 milioni di dollari e i diritti su due giocatori che comunque non metteranno mai piede in NBA. Oltre a Valentine, i Knicks ottengono anche i diritti su Louis Labeyrie, francese in forza al Valencia e 57° chiamata al Draft 2014.

Sebbene non abbia grosse implicazioni “di campo”, questa modifica permette ai Lakers di risparmiare circa 4 milioni di dollari tra salari e luxury tax che avrebbero pagato per l’acquisizione e il successivo taglio di Valentine. I Knicks decideranno nelle prossime ore se tenere o tagliare l’ex Cavs, nel frattempo New York per completare la trade ha comunque rilasciato Wayne Selden.

None of the draft-rights players are expected to play in the NBA, and essentially Knicks pocket $1.1M to jump on today’s trade call with the Cavaliers-Lakers in the Rajon Rondo deal. https://t.co/244ZasxFzk — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2022