Per tutta la sua carriera, Kwame Brown è stato considerato uno dei peggiori bust in NBA, visto che Washington spese per lui la chiamata #1 al Draft 2001. In generale il centro, che si è ritirato nel 2013, non ha mai risposto pubblicamente a simili critiche, ma stavolta ha fatto un’eccezione. In una recente puntata di All The Smoke, il podcast “senza peli sulla lingua” condotto da Stephen Jackson e Matt Barnes, l’ospite di turno Gilbert Arenas ha parlato proprio di Brown, suo compagno agli Wizards. Ovviamente Agent Zero non aveva usato parole carine, gettando ulteriore fango sulla carriera del lungo.

Brown non c’è stato e ha pubblicato su YouTube un video della durata addirittura di un’ora e un quarto in cui ha deciso di rispondere alle tante critiche e di attaccare i suoi 3 detrattori. A partire proprio da Barnes, un giocatore “per il quale aveva della stima” ma che si è rivelato essere soltanto un tipo “dalla pelle chiara che non ha la pelle abbastanza scura per girare con i neri e nemmeno abbastanza chiara per farlo con i bianchi, quindi deve per forza fare il duro per sentirsi importante”. Kwame Brown ha inoltre preso in giro Barnes per il fatto che la sua ex moglie si sia fidanzata con Derek Fisher, cosa che mandò su tutte le furie l’ex giocatore di Lakers e Warriors: “Lei ha scelto, lei ha scelto”.

Poi è stato il turno di Jackson, di cui Brown ha sottolineato l’ipocrisia visto il suo attivismo per il Black Lives Matter dopo la morte del suo amico George Floyd. “Questi parlano tanti delle vite dei neri quando un loro amico viene ucciso, ma poi non vedono l’ora di sparlare della vita di un altro nero” ha detto Brown, che poi ha proseguito: “Jax, ti conosco. So che pagheresti qualsiasi cosa ad una donna. Siete femminucce”. Brown ha poi accusato Jackson di aver finto un infortunio ai tempi dei Bobcats solo perché la dirigenza aveva appena ceduto Gerald Wallace.

Parlando di Michael Jordan, che lo scelse al Draft salvo poi diventare suo compagno, ha detto che “viene da un’Era in cui i giovani non giocavano, ma dovevano guadagnarsi lo spazio”. Ha precisato di essere stato scelto dagli Wizards per essere scambiato con Elton Brand, una trade che poi non si concretizzò. Kwame Brown si è difeso, dicendo che “nessun giocatore che arriva in NBA può essere chiamato bust”, perché rispetto agli altri è comunque fortissimo.

Poi, parlando di Arenas, oltre ad accusarlo di non averlo mai cercato sotto canestro e di essere un eterno bambinone, ha anche detto che il playmaker ai tempi di Washington sarebbe andato dalla dirigenza per lamentarsi dello stesso centro. “Sei il braccio destro dei tipi bianchi. Sei il peggiore. Presi 25 milioni in 3 anni con i Lakers [in realtà 15, ndr]. Avrei potuto prenderne 80-88 come Tyson Chandler [in realtà 64, ndr]. Mi hai letteralmente tolto milioni di dollari dalla bocca. E poi dici di amare i neri, sei il tipo più bianco che io abbia mai incontrato”.

