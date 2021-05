NBA – Draymond Green ha chiuso la stagione con delle statistiche uniche

Draymond Green è un giocatore molto particolare, spesso non appariscente e di sicuro non uno scorer. Per questo motivo, ancor di più nell’ultima stagione, sono state numerose le stats line insolite del giocatore dei Golden State Warriors. Ciliegina sulla torta, ora che la Regular Season si è conclusa con i Dubs ottavi ad Ovest, è stata l’ennesima statistica unica di Green.

Il #23 degli Warriors ha chiuso la sua stagione con un totale di 444 punti, 449 rimbalzi e 558 assist, vale a dire 7.0 punti, 7.1 rimbalzi e 8.9 assist di media. Draymond Green è diventato il primo giocatore della storia NBA a concludere una stagione con più rimbalzi e assist rispetto ai punti segnati, tra coloro che hanno disputato almeno 30 partite.

Draymond Green this season:

✅ 444 PTS

✅ 449 REB

✅ 558 AST

Among NBA players with at least 30 games played in a season, Green is the first to finish with more rebounds and assists than points scored. pic.twitter.com/tZeBHRK1y4

— Justin Kubatko (@jkubatko) May 17, 2021