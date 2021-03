NBA – Esordio da incubo per Evan Fournier con i Celtics, le parole di Kemba Walker

Quella di ieri notte non è stata una partita semplice per i Boston Celtics, sconfitti in casa dai New Orleans Pelicans, e lo è stata ancor meno per Evan Fournier: il francese era al proprio esordio con la nuova squadra, alla quale si era unito via trade settimana scorsa da Orlando. Fournier non è riuscito a segnare nemmeno un punto in 33′ sul parquet, durante i quali ha tirato 0/10 dal campo: è la prima volta dal marzo 2019 che il giocatore chiude con 0 punti una partita (allora era stato in campo però solo 14′).

Una brutta prestazione che però non ha preoccupato Kemba Walker: il playmaker dei Celtics dopo la gara ha rilasciato dichiarazioni di supporto per Fournier, ricordando che rimane un ottimo giocatore nonostante la gara steccata.

Alla fine, suvvia, sappiamo tutti quanto sia forte Evan… Sarà una grande aggiunta per la nostra squadra.

Kemba Walker on Evan Fournier’s tough debut: “At the end of the day, come on now, we all know how good Evan is. … He’s gonna be great for us.” — Jay King (@ByJayKing) March 30, 2021

Fournier in questa prima parte stagione con i Magic ha segnato 19.7 punti di media.

